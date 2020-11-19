Администрация Тамбовской области В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором "Тамбов" играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование

Администрация Тамбовской области

Футболисты "Тамбова" готовы бойкотировать запланированный на 5 декабря матч Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", если до этой игры не решится вопрос по выплате долгов.

На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-2020/2021, сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на источники в клубе.

"В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором "Тамбов" играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло", - уточнил источник.

До установленного в качестве дедлайна матча со "Спартаком" тамбовчане сыграют с "Краснодаром" и "Уфой".

По данным Sports.ru, у "Тамбова" скопилась задолженность в размере около 360 миллионов рублей. 140 млн из этой суммы - долги по зарплате и премиальным перед игроками.

Ранее палата по разрешению споров РФС из -за долгов перед бывшими футболистами лишила клуб права регистрировать новых игроков.

Губернатор Никитин забыл о предвыборных обещаниях

Нападающий "Тамбова" Михаил Костюков подтвердил в интервью РИА "Новости", что у команды есть большие вопросы к губернатору Александру Никитину.

По его словам, в конце прошлого чемпионата правитель области, глядя в глаза игрокам, пообещал закрыть все долги к 20 августа. Еще он пообещал увеличить бюджет клуба и реконструировать стадион.

"Однако в сентябре прошли выборы, Александр Валерьевич переизбрался на новый срок и пропал. С ним нет никакой связи, обо всех обещаниях он, наверное, забыл. Поэтому нам ничего не остается, как напомнить о себе. На матчи с "Краснодаром" и "Уфой" мы выйдем. На игру со "Спартаком", если не решится наш вопрос, уже нет. Остается две с половиной недели до матча в Москве, это достаточное время, чтобы ситуация нормализовалась", - пояснил форвард.