Ukrainian Assoсiation of Football / Youtube.com Все новые результаты тестов на коронавирус в национальной сборной Украины по футболу, вернувшейся на родину после отмены матча Лиги наций в Швейцарии, оказались отрицательными. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ)

Ukrainian Assoсiation of Football / Youtube.com

Все новые результаты тестов на коронавирус в национальной сборной Украины по футболу, вернувшейся на родину после отмены матча Лиги наций в Швейцарии, оказались отрицательными. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"По прибытии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине. После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса", - говорится в сообщении УАФ.

Во вторник из-за вспышки коронавируса в украинской команде был отменен матч Лиги наций в Люцерне против Швейцарии. В лагере визитеров было выявлено семь случаев заражения, игру не дали провести местные власти.

Среди сдавших положительный тест были игроки Эдуард Соболь, Евгений Макаренко, Дмитрий Ризнык и Руслан Малиновский, а также тренер по физподготовке Иван Баштовой. Кривцов и Мораес ранее переболели коронавирусом и были допущены к участию в матче с швейцарцами со стороны УЕФА, но местные власти запретили игрокам появляться на поле и им.

Отметим, что на прошлой неделе сомнительные тесты на COVID-19 сдали трое футболистов сборной России. Однако повторная проверка, проведенная в отечественном Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), не выявила ни одного подозрительного теста.