Обладатель титула в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов на встрече с молодежью в городе Дербенте отверг возможность проведения тридцатого боя в своей карьере.

"У меня нет планов драться. Я подерусь еще раз, а там появится новый претендент, который выиграл 7-8 или 10 боев подряд и которого будут называть бойцом с высококлассной ударной техникой. Они же умеют создавать героев, умеют создавать звезд, так что это может длиться бесконечно", - цитирует Нурмагомедова "Интерфакс".

Хабиб остается непобежденным бойцом в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 боях. Последний раз он выходил в октагон 25 октября в Абу-Даби, защитив титул в поединке с американцем Джастином Гейджи. По окончании того боя россиянин объявил о завершении карьеры.

"Можно драться до 40 лет, можно и еще, как Федор Емельяненко, до 45, но цель же должна быть, - пояснил он. - У меня была цель - взобраться на вершину, я взобрался. Дальше соревновательного интереса у меня там нет. Если даже есть с кем драться - я думаю, что миссию, которая у меня была, я выполнил".

После победы над Гейджи Нурмагомедов попросил UFC поставить его на первое место в объединенном рейтинге вне зависимости от весовой категории, что и было сделано.

"Если посмотреть с другой точки зрения - можно было бы и денег заработать, на пике славы хорошие и запросы, и условия. Но цель же другая была, деньги в другом месте будем зарабатывать", - подчеркнул Хабиб.

Нурмагомедов в ближайшие пять лет намерен получить высшее образование в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении, а также серьезно заняться сельским хозяйством. Он пока не видит себя в большой политике.

"Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте только начинал. Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика", - приводит ремарку Хабиба ТАСС.