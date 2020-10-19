Сын Станислава Черчесова получил серьезную травму головы в матче ПФЛ

Голкипер футбольного клуба "Олимп-Долгопрудный" Станислав Черчесов-младший, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, получил серьезную травму головы в воскресном матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с клубом "Родина" (2:1).

В одном из игровых эпизодов Черчесов-младший вышел из ворот и неудачно столкнулся с форвардом "Родины", получив удар коленом в голову. Голкипер потерял сознание, у него запал язык - футболисты и медицинский штаб быстро среагировали и помогли пострадавшему.

Вратарь был экстренно госпитализирован в больницу Долгопрудного для прохождения обследования. Врачи диагностировали сотрясение мозга, подозрение на перелом нижней челюсти и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Спортсмену предстоит операция, по срокам восстановления пока информации нет.

Инцидент прокомментировал глава совета директоров подмосковного клуба, бывший вратарь Владимир Габулов.

"Эпизод был полностью игровым: нападающий вышел один на один и уже готовился пробить, вратарь правильно сократил дистанцию. В последний момент наш защитник постарался выручить команду, в подкате выбил мяч, после чего по инерции произошло столкновение. Избежать его было практически невозможно: Стас действовал по-вратарски, занял позицию, чтобы реагировать на мяч. Если бы он опоздал с выходом, то не выручил бы", - цитирует Габулова "Чемпионат".

Станиславу Черчесову-младшему 25 лет. Помимо подмосковного клуба, он выступал за пермский "Амкар", московское "Динамо", калининградскую "Балтику" и новороссийский "Черноморец".