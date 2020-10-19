ЦСКА одолел "Динамо" в московском футбольном дерби

Футболисты московского ЦСКА обыграли столичное "Динамо" в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Воскресная встреча на стадионе армейцев завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Голами в составе "красно-синих" отметились Константин Кучаев (51'), Чидера Эджуке (54') и Игорь Дивеев (67'), у "бело-голубых" забил Николо Моро (57'). "Динамо" доигрывало матч в меньшинстве: на 75-й минуте вторую желтую карточку получил Роман Евгеньев.

В первой половине встречи защитник армейцев Вадим Карпов в игровом эпизоде получил удар локтем в лицо от хавбека гостей Вячеслава Грулева и был заменен. Позднее в больнице ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Виновник получил желтую карточку.

Обязанности главного тренера "Динамо" в этом матче исполнял Александр Кульчий, так как новый наставник "бело-голубых" немец Сандро Шварц пока не может попасть в Россию и приступить к работе из-за проблем с документами.

ЦСКА удалось обыграть "Динамо" в РПЛ впервые с апреля 2016 года. С тех пор клубы четыре раза сыграли вничью, а еще дважды победили динамовцы.

После 11 туров армейцы набрали 22 очка и располагаются на третьем месте в таблице, на два балла отставая от лидирующих "Зенита" и "Спартака". "Динамо" с 17 очками идет на седьмой позиции.