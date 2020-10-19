"Краснодар" не сможет рассчитывать на нападающего Евгения Маркова и защитника Реми Кабелла в дебютном матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, где Россия впервые в истории будет представлена тремя клубами. Тренер "быков" Мурад Мусаев некстати заболел ангиной.

Встреча группы Е Лиги чемпионов между "Ренном" и "Краснодаром" пройдет во Франции во вторник. Как сообщает пресс-служба краснодарцев, Мусаев, Кабелла и Марков не полетели с командой на эту игру.

"Тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов "Краснодара" в рамках тестирования УЕФА для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы. Оба футболиста чувствуют себя хорошо. В настоящее время они изолированы от команды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед заездом на базу для подготовки к вылету на матч в рамках ежедневного тестирования на COVID-19, которое игроки "Краснодара" проходят на протяжении шести месяцев, все футболисты прошли повторное тестирование. Все тесты были отрицательными.

Тест главного тренера команды Мурада Мусаева также не выявил заражения COVID-19, но специалист заболел ангиной.