CT24zive / twitter.com Чешская полиция в воскресенье жестко разогнала митингующих болельщиков в центре Праги, требовавших отмены введенных правительством республики социальных ограничений из-за ускоряющихся темпов распространения коронавируса

CT24zive / twitter.com

Чешская полиция в воскресенье жестко разогнала митингующих болельщиков в центре Праги, требовавших отмены введенных правительством республики социальных ограничений из-за ускоряющихся темпов распространения коронавируса.

С 12 октября в Чехии решили запретить на несколько недель спортивные соревнования. Седьмой тур национального футбольного чемпионата был полностью отложен. Закрываются бары, школы, ряд других учреждений.

Ограничения вызвали бурную реакцию у местных футбольных и хоккейных болельщиков, большая группа которых прошествовала по центру Праги, скандируя оскорбления в адрес властей. Участников акции протеста вскоре переключили свою агрессию на бойцов полицейского спецназа, которые сопровождали их на пути шествия.

Из толпы в полицейских стали бросать камнями и пустыми бутылками. При этом они скандировали: "Дайте нам жить!", передает ТАСС.

Кроме того, выяснилось, что в митинге принимает значительно большее число участников, чем 500, с чем ранее согласились власти.

Блюстители порядка в ответ на агрессию фанатов применили водометы, слезоточивый газ и конный спецназ. По данным СМИ, в больницы обратились около 20 человек, среди которых были сотрудники полиции.

Policie vyzvala všechny k opuštění Staroměstského náměstí, na kterém pokračují střety policie s demonstranty. Na náměstí je těžká policejní technika. pic.twitter.com/l5IKFkpR0c— CT24zive (@CT24zive) October 18, 2020

Полиция провела задержания наиболее агрессивных протестующих, которым грозит уголовное преследование с последующим длительным тюремным заключением.

Jeden z ûtoků radikálních ûčastníků shromáždění na policisty.#policiepha pic.twitter.com/fyucIpwqlW— Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2020

В субботу акция протеста футбольных фанатов, недовольных введенными из-за коронавируса ограничениями, состоялась в Братиславе. Словацкая полиция также применила слезоточивый газ и водомет для разгона ее участников.

С начала пандемии общее число инфицированных в Чехии достигло 168 827 человек, умерли 1 352 жителя республики. Темпы распространения инфекции начали ускоряться в сентябре.