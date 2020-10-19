Pixabay.com Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об ужесточении антикоронавирусных мер с 21 октября. В частности, вводится запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об ужесточении антикоронавирусных мер с 21 октября. В частности, вводится запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями. Также закрываются для посещения выставки и музеи.

"Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей", - говорится в сообщении Воробьева в Telegram.

Запрет коснется целого ряда футбольных, хоккейных и баскетбольных клубов. В частности, футбольные "Химки" 1 ноября сыграют с "Зенитом" без зрителей в Премьер-лиге. Кроме того, ряд команд ФНЛ также будут играть без болельщиков.

Опустеют трибуны и на домашних играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием "Витязя", "Куньлуня" и "Авангарда", выступающего в Балашихе.

Также запрет затронет баскетбольные "Химки" и женский волейбольный клуб "Заречье-Одинцово".

БК "Химки" уже объявил о том, что вернет болельщикам деньги за билеты на предстоящие матчи.

"Мы вынуждены вернуть деньги, - заявил ТАСС гендиректор клуба Павел Астахов. - Прежде всего, мы подчиняемся всем требованиям губернатора, Роспотребнадзора и всех контролирующих инстанций. С каждым болельщиком будем работать индивидуально по этой теме, кто-то захочет вернуть деньги, кто-то - не платить за билет после того, как все вернется после пандемии".

По последним данным, в Московской области 80 951 случай заражения коронавирусом, 60 496 выздоровело, умерло 1 478.