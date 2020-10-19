У российского боксера Мурата Гассиева сменился второй соперник за неделю

У российского боксера Мурата Гассиева второй раз за неделю сменился соперник по долгожданному дебютному бою в тяжелом весе, который должен пройти 31 октября в Сочи.

Изначально предполагалось, что он встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Кевином Джонсоном, однако тот отказался от поединка из-за проблем с паспортом. Он забыл переоформить этот документ.

На прошлой неделе было объявлено, что Джонсона заменит 41-летний Сефер Сефери, имеющий гражданства Северной Македонии и Албании. Теперь же стало известно, что в зале, где занимался атлет, зафиксирована вспышка коронавируса, в связи с чем боксер должен находиться на карантине.

В итоге соперником Гассиева согласился стать брат боксера - 43-летний Нури Сефери, в послужном списке которого 41 победа (23 нокаутом) и 9 поражений.

По версии одного из организаторов шоу в Сочи, промоутера Владимира Хрюнова, Сефери-младший "испугался Мурата Гассиева". Такое мнение Хрюнов высказал в интервью РИА "Новости".

В активе 27-летнего бывшего чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Мурата Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение, которое он потерпел в июле 2018 года от украинца Александра Усика.

После него россиянин перенес операцию на плече и сменил весовую категорию. Дебют титулованного спортсмена в тяжелом весе несколько раз откладывался по разным причинам.