Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу вспышки коронавирусной инфекции в стане ближайшего соперника "сине-бело-голубых" по групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА.

20 октября в Санкт-Петербурге матче 1-го тура "Зениту" предстоит сыграть с бельгийским "Брюгге". Тесты на коронавирусную инфекцию трех игроков этой команды накануне показали положительный результат.

Речь идет о вратаре Симоне Миньоле, защитнике Одилоне Коссуну и нападающем Михаэле Крменчике. Кроме того, заразился генеральный директор "Брюгге" Винсент Маннарт. Все четверо помещены на карантин, болезнь проходит бессимптомно.

"Опасения у нас есть. Но мы должны делать свою работу. Хочется пожелать выздоровления заболевшим", - цитирует Семака пресс-служба клуба.

Тесты футболистов "Зенита" перед матчем еврокубка, проведенные в соответствии с регламентом и требованиям УЕФА, дали отрицательный результат.

"Все должны понимать степень риска, иначе не было бы возможности возобновлять турниры и чемпионаты. Таковы реалии, приходится с ними мириться. Что в чемпионате России, что в Лиге чемпионов есть требования, регламент. Во многих случаях регламент скользкий и неоднозначный, но в любом случае это понятно, потому что четкий регламент прописать практически невозможно или очень сложно", - добавил наставник "сине-бело-голубых".

Напомним, что в группу F, помимо "Зенита" и "Брюгге", также попали римский "Лацио" и дортмундская "Боруссия". Россию в групповом турнире Лиги чемпионов также представят "Локомотив" и "Краснодар".