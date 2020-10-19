Баскетбольная Евролига отменила два технических поражения, присужденных петербургскому "Зениту" за неявку на матчи регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса в команде.

Организаторы еврокубка приняли специальные поправки в регламент, предусматривающие трехкратный перенос несыгранных матчей на свободные даты.

Теперь в случаях, когда команда из-за положительных тестов на коронавирус не может выставить в стартовый состав восемь человек или помещается на карантин, встреча может быть перенесена до трех раз при наличии свободных дат.

Только в случае невозможности переноса или при достижении их максимального количества клубу будет присуждено техническое поражение. Перенесенные матчи регулярного сезона Евролиги должны состояться до 13 апреля 2021 года, а плей-офф - до 5 мая.

ECA Shareholders Executive Board approves modification of the Special Regulations due to COVID-19⚠️— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 19, 2020

Отмечается, что поправки в регламент будут иметь обратную силу к принятым ранее решениям.

Таким образом, технические поражения со счетом 0:20 ушедшего на карантин "Зенита" в матчах против испанских "Басконии" (13 октября) и "Валенсии" (15 октября), о которых было объявлено ранее, отменены. Эти встречи пройдут позднее, однако срок их проведения пока не назначен.