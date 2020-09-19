Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин является главным претендентом на награду самому ценному игроку Кубка Стэнли ("Конн Смайт Трофи") по версии журналистов официального сайта лиги.

Худобин лидирует по итогам опроса 11 авторов, Антон набрал 16 очков (четыре первых места). Второе место в голосовании занял защитник "Тампы" Виктор Хедман (15), третье - защитник "Далласа" Миро Хейсканен (13), четвертое - форвард "Тампы" Брэйден Поинт (9), пятое - нападающий "Тампы" Никита Кучеров (6), шестое - голкипер "Тампы" Андрей Василевский (4).

Худобин в текущем розыгрыше Кубка Стэнли сыграл 19 матчей (12 побед), его процент отраженных бросков составляет 92,0%, коэффициент надежности - 2,62. В активе российского голкипера одна игра на ноль.

Если Худобин получит "Конн Смайт Трофи", он станет первым голкипером, удостоенным данной награды с 2012 года. Тогда самым ценным игроком плей-офф был признан вратарь Джонатан Куик из "Лос-Анджелес Кингз". Последним россиянином, заслужившим "Конн Смайт Трофи", был форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в 2018 году.

Vasilevskiy vs. Khudobin goalie matchup in the Stanley Cup Final, via @KevinisInGoal https://t.co/U0crbhf4CV— NHL.com (@NHLdotcom) September 18, 2020

Первая игра финальной серии между "Тампой" и "Далласом" состоится в Эдмонтоне 20 сентября.

"Конн Смайт Трофи" - приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф НХЛ. Единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.