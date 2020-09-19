Футболисты "Баварии" в Мюнхене со счетом 8:0 разгромили "Шальке" в матче первого тура чемпионата Германии по футболу. Мячи забили Серж Гнабри (4', 47', 59'), Леон Горецка (19'), Роберт Левандовски (31', с пенальти), Томас Мюллер (70'), Лерой Сане (71') и Джамал Мусиала (82').

Левандовски вышел на второе место по количеству голов в чемпионатах Германии в составе "Баварии". В активе поляка теперь 163 гола, он обогнал двукратного обладателя "Золотого мяча" Карла-Хайнца Румменигге, лидирует по этому показателю Герд Мюллер (365).

Левандовски отличился во всех десяти матчах против "Шальке" в чемпионатах страны, став первым игроком, который забивал одной команде Бундеслиги на протяжении десяти матчей. Томас Мюллер в субботней встрече забил 200-й мяч за клуб.

В прошлом сезоне "Бавария" в восьмой раз подряд стала чемпионом страны, также клуб победил в Кубке Германии и Лиге чемпионов. "Бавария" одержала уже 22 победы подряд во всех турнирах.