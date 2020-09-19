В матче восьмого тура чемпионата России футболисты "Краснодара" на своем поле со счетом 7:2 разгромили подмосковные "Химки".
У краснодарцев отличились Маркус Берг (19'), который не реализовал пенальти, но отправил мяч в ворота после того, как его удар парировал Илья Лантратов, Виктор Классон (23', 45'), Тонни Вильена (52'), Реми Кабелла (62'), Даниил Уткин (75') и Магомед-Шапи Сулейманов (89'). У гостей дубль сделал Аршак Корян (27', 42', с пенальти).
"Краснодар" обновил свой рекорд по количеству забитых мячей в одном матче чемпионата России. В апреле 2016 года краснодарская команда победила на своем поле екатеринбургский "Урал" со счетом 6:0.
Ребята постарались, чтобы сегодняшний ????обзор вышел максимально красочным ????#КраснодарХимки #СПобедой https://t.co/sbCdkV1H22— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 18, 2020
"Краснодар" (14 очков) после этой победы поднялся на третье место в турнирной таблице, "Химки" (3) располагаются на предпоследней строчке.