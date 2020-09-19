В матче восьмого тура чемпионата России по футболу "Урал" в Екатеринбурге сыграл вничью со счетом 1:1 с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

На четвертой минуте встречи отличился капитан гостей и сборной России Артем Дзюба. Арбитры сначала отменили взятие ворот, так как посчитали, что нападающий находился в офсайде, но после использования системы VAR мяч был засчитан.

В середине второго тайма хозяева поля восстановили равновесие, опираясь на голевое чутье Андрея Панюкова (69').

"Если бы забили второй, тогда можно было бы о чем-то говорить, - сказал в телеэфире после финального свистка главный тренер "Зенита" Сергей Семак. - А 1:0 - это не то преимущество, которое позволяет комфортно доводить матч до победы.

Можно ли говорить о спаде? Нет, абсолютно никаких проблем у нас нет. Это наша пятая выездная игра из восьми. Мы сейчас проводим много матчей на выезде, поэтому набрали достаточное количество очков. Но дело не в очках, а в игре, которую мы должны улучшать, чтобы бороться за первое место"

В турнирной таблице первенства страны "Зенит" (17 очков) продолжает занимать первое место, на второй позиции располагается "Сочи" (15), у которого имеется игра в запасе.