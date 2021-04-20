Федор Емельяненко

Пресс-служба президента России

Легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, продолжающий выступать в MMA-промоушене Bellator, исключен из рейтинга тяжеловесов этой организации. В предыдущей версии 44-летний Последний Император располагался на пятой позиции, однако в обновленном рейтинге ему не нашлось места среди одиннадцати лучших бойцов.

Чемпионом Bellator в тяжелом весе является Райан Бейдер. Ближайшие три строчки занимают Тимоти Джонсон, Чик Конго и Валентин Молдавский.

В сводном рейтинге Bellator P4P вне зависимости от весовых категорий вторым идет российский боец Вадим Немков, который уступает только чемпиону в двух весовых категориях Патрисиу Питбулю Фрейре.

Емельяненко планирует провести еще два боя, полностью доработав контракт с Bellator, после чего завершить карьеру. Свой последний поединок Федор провел в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.

Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Всего на счету Федора 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.