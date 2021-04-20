Международная федерация футбола (ФИФА) выступила категорически против создания дюжиной богатейших европейских клубов континентальной Суперлиги. По словам главы организации Джанни Инфантино, эта структура находится за пределами нынешней системы организации футбольных соревнований.

"В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации", - сказал Инфантино в ходе конгресса УЕФА швейцарском Монтре.

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус" - объявили о создании независимой от УЕФА Суперлиги, старт которой намечен на август.

"Люди должны подумать не только об акционерах, но и о других людях, болельщиках. Мы должны защитить модель европейского футбола, национальные сборные. Если кто-то решит идти своим путем, они должны нести ответственность за него. Это означает, что или ты внутри, или снаружи, по-другому не бывает", - добавил глава ФИФА.

В ответ на создание Суперлиги УЕФА объявил, что исключит ее участников из еврокубков и национальных чемпионатов, а игроков этих команд - из международных турниров на уровне сборных.

Тем временем основатели элитарного турнира, который финансирует банк-гигант JP Morgan, не очень боятся возможных карательных мер со стороны УЕФА. По словам президента мадридского "Реала" и всей Суперлиги Флорентино Переса, ведущие футбольные клубы Англии, Италии и Испании пошли на создание нового турнира, так как видят в нем шанс избежать разорения и адаптироваться к новым реалиям.

"Мы это делаем, чтобы спасти футбол. Сейчас он переживает сложнейший период и близок к разорению. Ситуация тяжелейшая... Число зрителей, доходы от продажи прав на показ матчей снижаются. Футбол находится в состоянии свободного падения. Мы видим много матчей сомнительного уровня, и молодежь переключается на что-то другое. Интерес вызывают лишь матчи сильнейших", - приводит его слова газета El Pais.