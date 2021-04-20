Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пригрозил скорейшим отстранением от участия в еврокубках клубы, чье руководство накануне высказалось за создание континентальной Суперлиги

rSteffen Prößdorf / wikimedia.org

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пригрозил скорейшим отстранением от участия в еврокубках и национальных чемпионатах клубы, чье руководство накануне высказалось за создание континентальной Суперлиги. Игроки этик клубов также не смогут играть за свои сборные на чемпионатах Европы и мира.

На данный момент подтвердили свое участие в Суперлиге "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан". В понедельник эти команды опубликовали соответствующий пресс-релиз на своих сайтах.

"УЕФА и мир футбола объединились против этого ужасного предложения, выдвинутого несколькими европейскими клубами, которые следуют только идее жадности. Мир футбола объединился, правительства объединились, все объединились против этого бессмысленного проекта", - заявил Чеферин на заседании исполкома УЕФА, к которому было приурочено объявление о создании Суперлиги.

Глава УЕФА подчеркнул, что его организация занимаемся развитием футбола и распределяет практически 90% своих доходов, финансируя детские, молодежные, любительские и женские команды, а также благотворительные проекты. В то время как участников Суперлиги заботят только собственные набитые карманы, а не футбольные ценности.

"В Суперлиге все упирается в деньги для дюжины - не хочу называть ее грязной дюжиной, - обратился чиновник к ренегатам. - Для некоторых не существует солидарности, единства - существуют только их карманы. Я хочу поблагодарить клубы и лиги - кроме этих 12 клубов. На мой взгляд, эта идея - плевок в лицо всем любителям футбола".

UEFA president Aleksander Čeferin spoke out strongly against the notion of a European Super League on Monday.



Read more: ???? — UEFA (@UEFA) April 20, 2021

Чеферин также отметил, что УЕФА подготовил и утвердил проект обновления Лиги чемпионов - турнира, в котором каждый сможет принять участие и выиграть его.

По данным СМИ, в УЕФА намерены обсудить возможное исключение клубов-основателей Суперлиги из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В полуфинал турнира пробились "Манчестер Сити", "Реал" и "Челси", которые объявили об участии в новом турнире.

В случае их исключения победа в ЛЧ может быть автоматически присуждена четвертому полуфиналисту - французскому "ПСЖ", который пока не присоединился к проекту. Другой сценарий предполагает возвращение в турнир "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "Порту", которые выбыли в четвертьфинале. Решение должно быть принято на комитете УЕФА в пятницу.

Тем временем идею Суперлиги для богатых клубов осудили все, кроме ее создателей. Принцип справедливости в современном футболе поддержали на уровне правительств - во Франции, Великобритании, Греции и других странах. Возгласы осуждения слышны даже от игроков и тренеров команд, объявивших себя основателями нового турнира.

Между тем президент мадридского "Реала" и глава Суперлиги Флорентино Перес уверен, что основатели футбольной Суперлиги не будут исключены из текущих розыгрышей Лиги чемпионов и национальных чемпионатов.