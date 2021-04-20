Заявления прокуратуры Швеции о причастности России к кибератаке на Шведский спортивный союз не подтверждены никакими фактами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления шведской стороны о якобы причастности России к "хакерским атакам" на Шведский спортивный союз в 2017-2018 гг. не подтверждены какими-либо фактами. При этом обращает внимание на то, что следствие длилось ни много ни мало более трех лет", - сказала Захарова "Интерфаксу" .

Она подчеркнула, что Москва рассматривает эту недружественную, причем далеко не первую подобную акцию Стокгольма, как очередной образчик инсинуаций.

В середине апреля власти Швеции обвинили российские разведслужбы в кибератаке на национальную конфедерацию спорта. Утверждалось, что российская разведка в период с декабря 2017 года по май 2018 года неоднократно взламывала шведские компьютеры и получала личную информацию местных атлетов, включая медицинские карты.

В докладе скандинавской прокуратуры утверждается, что кибератаки спланировал и осуществил 85-й отдел российской военной разведки ГРУ, также известный как подразделение 26165 .

"Борьба Швеции с надуманными угрозами уже напоминает навязчивую фобию. Достаточно вспомнить время от времени возобновляемую охоту за неизвестными подводными лодками", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Москва не раз заявляла представителям Швеции о готовности обсуждать не мнимые, а реальные угрозы безопасности в любом устраивающем их формате. В том числе неоднократно предлагали Стокгольму по дипломатическим каналам наладить сотрудничество с созданным в России в 2018 году Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам.

"С сожалением констатируем, что шведская сторона в очередной раз предпочла предметному диалогу мегафонную дипломатию", - резюмировала Захарова.