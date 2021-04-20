Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков избран в состав исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Избрание состоялось в ходе конгресса УЕФА, проходящего в швейцарском Монтре.

За председателя правления компании "Газпром нефть" проголосовали 50 делегатов конгресса из 55.

Помимо Дюкова, на включение в исполком претендовало еще восемь человек: бельгиец Мехди Байат, поляк Збигнев Бонек, англичанин Дэвид Гилл, итальянец Габриэле Гравина, германец Райнер Кох, швед Карл-Эрик Нильссон, нидерландец Юст Шпе, турок Сервет Ярдымджы. Из претендентов в состав исполкома не вошел только Байат.

Ранее членами исполкома УЕФА от РФС были Вячеслав Колосков (1994-2009) и Сергей Фурсенко (2011-2014).

⚡️ Александр Дюков избран в Исполком УЕФА



На 45-ом конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций прошли выборы в исполнительный комитет организации.



По результатам голосования президент РФС Александр Дюков был избран в Исполком УЕФА на 4-летний срок. pic.twitter.com/AKmMx8ROCI — РФС (@rfsruofficial) April 20, 2021

Как отмечает ТАСС, Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса. До этого в исполнительном комитете от России значился генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, однако он не обладал правом голоса, поскольку попал в орган как член совета Международной федерации футбола (ФИФА).

Александр Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года, с 2008 по 2017 год он был президентом питерского "Зенита".