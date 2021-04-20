Василий Березуцкий

ФК "Краснодар"

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб нового наставника "Краснодара" Виктора Гончаренко, которому помогал в армейской команде по ходу нынешнего сезона.

Условия контракта 38-летнего специалиста не уточняются.

На прошлой неделе москвичи объявили об уходе Березуцкого, к которому Гончаренко обратился с просьбой помочь ему на новом месте работы. Сам белорусский специалист покинул ЦСКА 6 апреля и сменил на посту главного тренера "Краснодара" ушедшего в отставку Мурада Мусаева.

Вскоре тем же маршрутом Москва - Краснодар проследовали и другие помощники Гончаренко - Александр Ермакович и Руслан Зубик.

Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб "Краснодара".



Ранее он ассистировал Виктору Ганчаренко в ЦСКА.https://t.co/o1GoSTA1St — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 20, 2021

Василий Березуцкий вместе с братом Алексеем выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год, став шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА-2004/05. В тренерской структуре "красно-синих" он работал с 2020 года.