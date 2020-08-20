Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) закрыл внутреннее расследование против президента организации Джанни Инфантино, не выявив нарушений с его стороны кодекса этики. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"После изучения документации и доказательств председатель следственной палаты принял решение закрыть дело в связи с очевидным отсутствием доказательств любого предполагаемого нарушения Кодекса этики ФИФА. На основании имеющейся на сегодняшний день информации, ни один из анализируемых аспектов поведения не является нарушением правил ФИФА, а некоторые аспекты даже не подпадают под положения Кодекса этики ФИФА и не оправдывают принятие каких-либо мер, в том числе временного отстранения", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

В мае 2020 года в нескольких СМИ появились обвинения в адрес Инфантино, а 21 июня в Комитет по этике ФИФА была подана жалоба на президента.

Она касалась нескольких предполагаемых нарушений им кодекса этики ФИФА, в том числе на бронирование частного рейса из Суринама в Женеву и тайных встреч с федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером в то время, когда швейцарская прокуратура вела против ФИФА сразу несколько дел.

Самому Лауберу эти встречи стоили должности - он "грубо нарушил свои служебные обязанности" и подал в отставку.

Разбирательства в отношении Инфантино и Лаубера 30 июля также открыла швейцарская прокуратура.

Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.