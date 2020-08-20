Андрей Кириленко переизбран президентом Российской федерации баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в четверг был переизбран на новый четырехлетний срок, сообщает официальный сайт РФБ.

Соперником Кириленко на выборах, которые в связи с эпидемиологической ситуацией проводились путем заочного голосования, был Эдуард Сандлер. Он ранее возглавлял три клуба мужской Суперлиги (второго по силе российского дивизиона) - "Спартак-Приморье", "Восток-65" и "ПСК Сахалин".

Чтобы быть избранным, одному из кандидатов необходимо было набрать простое большинство голосов. За кандидатуру действующего главы организации проголосовали 104 делегата отчетно-выборной конференции, за Сандлера - 16.

39-летний Андрей Кириленко, который также имеет гражданство США, возглавляет РФБ с 2015 года.

В бытность игроком он выступал за питерский "Спартак" и московский ЦСКА, а также за "Юту", "Миннесоту" и "Бруклин" в заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе сборной России становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионом Европы 2007 года.