Pixabay.com Футболисты мюнхенской "Баварии" вышли в финал Лиги чемпионов УЕФА

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Футболисты немецкой "Баварии" обыграли соперников из французского "Лиона" в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА и вышли в финал главного еврокубка.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев, у которых дублем отметился Серж Гнабри (18', 33'), еще один гол на счету Роберта Левандовского (88').

Лучшим игроком матча был признан Гнабри. Он забил два мяча и создал еще несколько моментов, при этом также был хорош в оборонительных действиях. Гнабри - второй немец, сумевший оформить дубль в полуфинале ЛЧ. Первым был Томас Мюллер в 2013 году.

В финале турнира "Бавария" 23 августа сыграет с французским "Пари Сен-Жермен".

"Бавария" является пятикратным победителем Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего турниру Кубка чемпионов), еще пять раз она проигрывала в финалах. Для "Пари Сен-Жермен" текущий выход в финал является лучшим достижением в истории.

???? "Бавария" вышла в финал впервые с 2013 года



Это 1⃣1⃣ финал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов для "Баварии"



???? Мюнхенцы добыли 10 побед подряд в этой #ЛигаЧемпионов



Статистика, фото, видео, комментарии ????https://t.co/PuroB9vJNQ pic.twitter.com/oXZTaZ7blM— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 19, 2020

Клубы из Франции и Германии встречались в финале главного клубного турнира Европы лишь однажды - в 1976 году. Тогда "Сент-Этьен" проиграл "Баварии" со счетом 0:1.