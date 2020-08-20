zloyel / DepositPhotos Третий тур чемпионата страны по футболу завершился победой петербургского "Зенита" над московским ЦСКА, после чего "сине-бело-голубые" захватили единоличное лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ)

zloyel / DepositPhotos

Третий тур чемпионата страны по футболу завершился победой петербургского "Зенита" над московским ЦСКА, после чего "сине-бело-голубые" захватили единоличное лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).

"Зенит" остался единственным клубом РПЛ, не потерявшим очков.

В среду питерцы одержали домашнюю победу над московским ЦСКА со счетом 2:1. У победителей дублем отметился Сердар Азмун (19', 69'). Единственный гол в составе армейцев провел Никола Влашич (26').

Действующий чемпион РПЛ выиграл все три матча на старте сезона и с девятью очками единолично возглавил турнирную таблицу. В активе армейцев, потерпевших первое поражение, шесть баллов и пятое место.

Также в среду футболисты московского "Динамо" обыграли дома "Ростов" со счетом 2:0. Забитыми мячами в конце первого тайма отметились Максимилиан Филипп (42') с пенальти и Николай Комличенко (45').

"Бело-голубые" одержали две победы в трех турах и набрали семь очков, причем команда Кирилла Новикова и не пропустила ни одного гола. В активе ростовчан осталось три балла.

Первой победы в сезоне добился грозненский "Ахмат", на своем поле переигравший волгоградский "Ротор" со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (47') и Одисе Роши (53', 61'), у проигравших отличился Сергей Серченков (58'). На 30-й минуте форвард грозненской команды Андрес Понсе не сумел реализовать пенальти.