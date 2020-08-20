Третий тур чемпионата страны по футболу завершился победой петербургского "Зенита" над московским ЦСКА, после чего "сине-бело-голубые" захватили единоличное лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).
"Зенит" остался единственным клубом РПЛ, не потерявшим очков.
В среду питерцы одержали домашнюю победу над московским ЦСКА со счетом 2:1. У победителей дублем отметился Сердар Азмун (19', 69'). Единственный гол в составе армейцев провел Никола Влашич (26').
Действующий чемпион РПЛ выиграл все три матча на старте сезона и с девятью очками единолично возглавил турнирную таблицу. В активе армейцев, потерпевших первое поражение, шесть баллов и пятое место.
Турнирная таблица #ТинькоффРПЛ после 3-го тура ???? pic.twitter.com/XTdlyPb7j0— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 19, 2020
Также в среду футболисты московского "Динамо" обыграли дома "Ростов" со счетом 2:0. Забитыми мячами в конце первого тайма отметились Максимилиан Филипп (42') с пенальти и Николай Комличенко (45').
"Бело-голубые" одержали две победы в трех турах и набрали семь очков, причем команда Кирилла Новикова и не пропустила ни одного гола. В активе ростовчан осталось три балла.
Первой победы в сезоне добился грозненский "Ахмат", на своем поле переигравший волгоградский "Ротор" со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (47') и Одисе Роши (53', 61'), у проигравших отличился Сергей Серченков (58'). На 30-й минуте форвард грозненской команды Андрес Понсе не сумел реализовать пенальти.