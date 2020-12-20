В Сан-Антонио мексиканский боксер Сауль Альварес завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC и пояс WBA во втором среднем весе. В 12-раундовом поединке он выиграл у британца Каллума Смита единогласным решением судей (119:109, 119:109, 117:111).

Мексиканец провел первый поединок после уверенной победы над россиянином Сергеем Ковалевым в ноябре прошлого года. В том бою Альварес завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в весе до 79,38 кг, от которого потом отказался и спустился на категорию ниже.

Бой с Ковалевым стал для мексиканского боксера третьим по контракту со стриминговым сервисом DAZN на рекордную для мирового спорта сумму в 365 млн долларов, который он подписал в октябре 2018 года. Соглашение было рассчитано на 11 поединков до 2023 года.

Однако в сентябре Альварес подал в суд на DAZN и свою промоутерскую компанию Golden Boy Promotion, утверждая, что они не выполняют условия соглашения. В ноябре боксер расстался с промоутером и сейчас выступает свободным агентом.

В послужном списке 30-летнего Альвареса теперь 54 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Ранее мексиканец заявлял, что намерен стать абсолютным чемпионом мира в весе до 76,2 кг, в котором остальными поясами владеют американец Калеб Плант (IBF) и британец Билли Джо Сондерс (WBO).

Также Альварес может провести третий поединок против чемпиона мира IBF в весе до 72,6 кг казахстанца Геннадия Головкина. Первый завершился вничью, второй - победой мексиканца решением судей.

Гарантированный гонорар Альвареса за последний бой составит 20 млн долларов, Смита - 10 млн, доходы могут возрасти за счет продажи прав на рекламу и телетрансляции.