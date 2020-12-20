Pixabay.com Мюнхенская "Бавария" сумела завершить сезон с положительным сальдо, несмотря на финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По итогам сезона-2019/20 чистая прибыль клуба составила 9,8 млн евро

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Мюнхенская "Бавария" сумела завершить год с положительным сальдо, несмотря на финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По итогам сезона-2019/20 чистая прибыль клуба составила 9,8 млн евро, сообщает официальный сайт немецкой команды.

"Ввиду того, что с 8 марта "Бавария" проводит домашние матчи без зрителей, стоит рассматривать тот факт, что мы завершили прошлый сезон с прибылью, с позитивной стороны, - сказал двукратный обладатель "Золотого мяча", а ныне председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге. - Мы сумели заработать не только благодаря впечатляющим успехам нашей команды. "Баварии" также важно, что в этот кризис мы смогли провести много социальных и общественно важных инициатив".

В минувшем сезоне "Бавария" под руководством Ханса-Дитера Флика стала чемпионом страны, победила в Кубке Германии, Лиге чемпионов, выиграла Суперкубка УЕФА и Суперкубок Германии.

На зимний перерыв "Бавария" (30 очков) ушла лидером Бундеслиги, переиграв в субботу вечером в гостевом матче "Байер" (28) со счетом 2:1 благодаря двум мячам Роберта Левандовски, которого признали лучшим футболистом года по версии ФИФА.