qwer230586@yandex.ru / DepositPhotos С 16 июля по 15 ноября 2020 года в Катаре при строительстве объектов к чемпионату мира 2022 года погибло 67 мигрантов из Непала

qwer230586@yandex.ru / DepositPhotos

С 16 июля по 15 ноября 2020 года в Катаре при строительстве объектов к чемпионату мира 2022 года погибло 67 мигрантов из Непала, сообщает Daily Mail.

По данным источника, основной причиной смерти рабочих стала пандемия коронавируса. Несмотря на большое число погибших, организаторы отказываются от принятия необходимых мер безопасности.

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В Катар для работы на строящихся объектах ЧМ-2022 отправились тысячи жителей Непала. Кроме этого, многие семьи не могли получить тела погибших родственников в течение нескольких месяцев, так как авиасообщение между странами было ограничено из-за карантинных мер. В итоге некоторые родственники дали разрешение на кремацию родных в Катаре.

Катар впервые в своей истории примет чемпионат мира. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке, а также впервые состоится осенью и зимой (21 ноября - 18 декабря).