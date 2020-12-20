Тело чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадоны, скончавшегося в ноябре в возрасте 60 лет, может быть эксгумировано и помещено в специально построенный для этого мавзолей, сообщает The Sun.

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По информации источника, футболист незадолго до смерти рассказал об этом своему адвокату, а также оставил письмо, в котором выразил такое желание.

"После долгих размышлений я хочу выразить желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее, окруженное моими трофеями и личными вещами", - приводит отрывок из письма британский таблоид.

Информацию о намерении построить мавзолей подтвердил также юрист последней спутницы легендарного аргентинца, добавив, что наследники футболиста поддерживают эту идею.

Diego Maradona's body could be dug up and displayed as part of his dying wishhttps://t.co/1G2UrRTe2g pic.twitter.com/zY3Hw5BjxX— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 20, 2020

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Армандо Марадона скоропостижно скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Позже он был торжественно похоронен в пригороде Буэнос-Айреса.

Завещания Диего не оставил. На его состояние, которое оценивается более чем в 40 миллионов евро, претендуют не менее 16 человек. Марадона оставил пятерых официальных детей, еще семеро незаконных отпрысков от любовниц претендуют на этот статус.