Белорусский пловец Илья Шиманович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом на короткой воде. На чемпионате страны спортсмен преодолел дистанцию за 55,34 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал британцу Адаму Пити (55,41), который тот установил в ноябре.

26-летний Илья Шиманович является двукратным победителем Универсиад и многократным призёром чемпионатов мира и Европы на короткой воде.

В плавании на короткой воде спортсмены соревнуются в 25-метровом бассейне вместо классического (олимпийского) длиной 50 метров.