Фото: Федерация Хоккея России На московском льду сборная России со счетом 5:1 переиграла команду Финляндии в заключительном матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала

Фото: Федерация Хоккея России

На московском льду сборная России со счетом 5:1 переиграла команду Финляндии в заключительном матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала.

В составе хозяев площадки заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев (14'), Дмитрий Воронков (24', 29'), Павел Карнаухов (59') и Андрей Кузьменко (60'). У чехов отличился Харри Песонен (37').

"Третья игра была, но хороший матч, агрессивный, активный, хорошая победа сегодня, - сказал журналистам главный тренер сборной России Валерий Брагин. - Играли за первое место, поэтому полная концентрация была. Мы посмотрели в деле много кандидатов, остались довольны большинством из них, и они перед чемпионатом мира будут вызываться. Вратарь Самонов сильно сыграл три матча за четыре дня, у других вратарей опыта не было все-таки", - сказал Брагин журналистам".

Голкипер сборной России Александр Самонов был признан лучшим вратарем скоротечного турнира. Он принял участие во всех трех матчах, пропустив пять шайб. Лучшим нападающим стал Андрей Кузьменко - лучший бомбардир и снайпер, в его активе 4 очка (4 шайбы).

Лучшие моменты матча с финнами на Кубке Первого канала. Смотрим! #россиявмоемсердце pic.twitter.com/w7z5gyRfwk— Хоккей России (@russiahockey) December 20, 2020

Россияне набрали восемь очков и заняли первое место в турнирной таблице домашнего этапа Евротура. Вторыми стали шведы (4), третьими - финны (3), четвертыми - чехи (3).