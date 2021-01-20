Футбольный клуб третьей испанской лиги "Интернасионал" из Мадрида объявил о трансфере бывшего нападающего из системы мадридского "Реала" Давида Барраля

David Barral / twitter.com

Футбольный клуб третьей испанской лиги "Интернасионал" из Мадрида объявил о трансфере бывшего нападающего из системы мадридского "Реала" Давида Барраля. Примечательным этот переход стал тем, что был впервые в истории профессионального футбола оплачен криптовалютой.

Стоимость трансфера по контракту, рассчитанному до лета 2021 года, не разглашается. Однако авторитетный портал Transfermarkt оценивает 37-летнего ветерана в 100 тысяч евро .

Нападающий является воспитанником мадридского "Реала", за основной состав которого так ни разу и не сыграл. За свою карьеру спортсмен сменил около десятка команд в чемпионатах Испании, Турции, ОАЭ, Кипра и Японии.

???? FICHAJE ????

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!



Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021

Отметим, что в январе 2018 года турецкий любительский клуб "Харунустаспор" расплатился криптовалютой за покупку игрока Омера Фарука. Новичка тогда приобрели за 0,05 биткоина, курс которого на сегодняшний день превышает 35 тысяч долларов США.