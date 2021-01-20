Участники северо-западного дерби неудачно выбрали цвета игровых комплектов

Liverpool FC / twitter.com

Центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" (0:0) вызвал бурное негодование среди болельщиков по всему миру, страдающих дальтонизмом. Как выяснилось, участники северо-западного дерби неудачно выбрали цвета игровых комплектов.

Болельщики не смогли отличить красных футболистов "Ливерпуля" от игроков "МЮ", игравших в темно-зеленом гостевом комплекте.

По данным телеканала ESPN , число жалоб от пострадавших исчислялось сотнями.

Глава Color Blind Awareness Кэтрин Олбани-Уорд призналась, что в ее организацию, специализирующуюся на проблемах дальтонизма, в минувшее воскресенье поступило наибольшее количество жалоб за все время ее существования.

"Нам поступили сотни жалоб, мы потратили все утро на их обработку. Это действительно распространенная, большая проблема. От дальтонизма в среднем страдает 1 человек из 12", - рассказала Олбани-Уорд.

Дальтонизм - особенность зрения человека, выраженная в сниженной способности или полной неспособности видеть или различать все или некоторые цвета. Существуют разные формы дальтонизма. Например, при дейтеранопии наблюдается пониженная чувствительность к зеленому цвету.