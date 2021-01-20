Алексей Железняков

Фото со страницы Алексея Железнякова в соцсети "ВКонтакте"

Продолжаются жаркие словесные баталии между хореографом группы фигуристов под руководством Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым и главой конкурирующей группы - двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Конфликт между этими персонами возник после перехода из школы "Самбо-70" в академию "Ангелы Плющенко" Александры Трусовой и Алены Косторной.

Хореограф вызвал Плющенко на кулачную дуэль, дабы "заткнуть его неблагодарный поганый рот", и вызов был принят . Перепалка танцоров вызвала большой резонанс. Федерация бокса России выразила готовность организовать им встречу на ринге, а Дмитрий Губерниев захотел прокомментировать поединок в паре с Алиной Загитовой.

Позднее Железняков принес извинения за несдержанность в высказываниях, указав, что стал жертвой провокации. Однако Плющенко извинений не принял и потребовал личной встречи.

"Давайте закроем эту тему. Мне не предоставили доказательств, после чего пришлось публично извиниться, а приползать на коленях и извиняться лично я не собираюсь. Жена сказала: "Что будет, если спина Плющенко "разлетится" в этом бою, и все обернется инвалидностью. Тогда ты поломаешь жизнь себе и ему, а у нас есть семья и дети, которых нужно растить". Она абсолютно права. Боя не будет", - написал Железняков на своей странице "ВКонтакте" .

Также хореограф обратился к супруге фигуриста Яне Рудковской: "Неужели вы готовы отправить мужа на ринг ради мимолетной славы, не подумав о последствиях? Наши эмоции заставляют делать ошибки, но мне хватило сил извиниться перед Евгением и забрать свои слова. А вы все жаждите поединка. Я не буду устраивать бой ради своих близких. Извинения уже были принесены в публичном пространстве. Тема закрыта", - добавил Железняков.