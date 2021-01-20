Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии, став игроком местной "Фиорентины"

Екатерина Лаут / soccer.ru / wikimedia.org

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии, став игроком местной "Фиорентины". Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, 29-летний Кокорин, никогда не игравший за рубежом, является приоритетным вариантом для итальянской команды в рамках концепции усиления атакующей линии. Осенью уже сообщалось, что "фиалки" предлагали за Кокорина 7 млн евро.

В качестве альтернативного варианта "Фиорентина" рассматривает бразильца Фелипе Андерсона из "Вест Хэма", который с 2013 по 2018 год выступал за итальянский "Лацио".

Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в августе 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 8 матчей матчей в Российской Премьер-лиге и отметился двумя голами с пенальти.

"Фиорентина" после 18 туров чемпионата Италии идет на 14-м месте в турнирной таблице.