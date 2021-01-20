Вратаря Вячеслава Малафеева госпитализировали с обширным поражением легких

Михаил Разуваев / wikimedia.org

Бывший голкипер питерского "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев госпитализирован в связи с ухудшением самочувствия на фоне коронавируса. Как сообщила в Instagram супруга экс-футболиста Екатерина, у ее мужа обширное поражение легких.

"Сейчас мужа будем отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. К сожалению, даже на УЗИ показало большое количество поражения. Одно легкое - 40%, второе - 65-70%, поэтому мы решили не медлить и обратились на госпитализацию", - сообщила Екатерина.

В интервью " Матч ТВ " Малафеева уточнила, что у супруга около двух недель держалась высокая температура и за это время значительно увеличился процент поражения легких.

"По состоянию Славы не скажешь, что человек плохо себя чувствует. Кашля нет. Но поставили диагноз - двусторонняя пневмония и COVID. С таким поражением рекомендуют госпитализацию, в том числе для полного обследования и для того, чтобы принимать дальнейшие действия. Состояние ухудшилось за одну неделю, был риск, что оно может еще ухудшиться, если ничего не предпринимать", - рассказала она.

41-летний Малафеев выступал за основной состав "Зенита" с 1999 по 2016 год, провел за "сине-бело-голубых" более 300 матчей и стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе национальной сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.