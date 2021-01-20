УЕФА показал команду из лучших футболистов 2020 года по версии болельщиков

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Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду на своем официальном сайте опубликовал состав символической сборной из лучших футболистов 2020 года по итогам голосования болельщиков.

В команду года вошли сразу пятеро игроков мюнхенской "Баварии", выигравших в прошлом сезоне Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии. В составе оказались представлены все пять ведущих европейских лиг.

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария");

Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (оба - "Бавария");

Полузащитники: Тиаго Алькантара ("Бавария" / "Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона");

Нападающие: Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовский ("Бавария").

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Read more on the chosen XI here⬇️



Who is going to have an even better 2021? ???? — UEFA (@UEFA) January 20, 2021

Отметим, что изначально в список претендентов на попадание в команду года вошли 50 футболистов. 11 лучших игроков были определены в голосовании болельщиков на сайте УЕФА. В ходе опроса было учтено почти 6 миллионов голосов.