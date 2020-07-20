Главным тренером пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" назначен знаменитый в прошлом хоккеист Алексей Ковалев. Олимпийский чемпион 1992 года сменил на этом посту североамериканского специалиста Курта Фрэйзера.

47-летний Ковалев, завершивший карьеру хоккеиста в 2017 году, с сезона-2018/19 входил в штаб китайской команды, а теперь дебютирует в должности главного тренера.

"Мы попытаемся организовать некую смесь, чтобы в команде были хоккеисты и из России, и из Европы, и из Северной Америки, имеющие китайские корни. Может быть, китайцев будет не так много до конца снятия всех ограничений, но половина команды, думаю, все-таки будет из кандидатов в сборную Китая", - заявил Ковалев в интервью РИА "Новости".

Alexei Kovalev has been appointed the new head coach of Kunlun Red Star. A native of Togliatti, USSR, Kovalev is entering his third season with our organization, and becomes the fifth head coach in franchise history #KRS #RedStarHockey pic.twitter.com/aNsuLJIZ3I— Kunlun Red Star (@KRSchina) July 20, 2020

Ковалев - олимпийский чемпион 1992 года в составе объединенной команды, бронзовый призер Игр-2002 в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли (1995) в составе "Нью-Йорк Рейнджерс". В регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он набрал 1029 (430+599) очков по системе гол плюс пас в 1316 играх и занимает четвертое место в списке самых результативных российских игроков.

Клуб "Куньлунь Ред Стар""Куньлунь" в прошедшем сезоне занял 10-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф. В сезоне-2020/21 китайская команда планирует играть домашние матчи на подмосковной "Арене-Мытищи".