Футболисты "Локомотива" стали серебряными призерами Премьер-лиги

Московский "Локомотив" гарантировал себе второе место в чемпионате России по футболу среди команд Премьер-лиги (РПЛ) и обеспечил квоту в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21 благодаря поражению "Краснодара" в матче со столичным "Динамо". Железнодорожники сыграют в главном еврокубке третий сезон подряд.

Бело-голубые одолели "Краснодар" со счетом 2:0 в отложенном гостевом матче 23-го тура РПЛ, перенесенном с 21 июня из-за обнаружения коронавируса у трех игроков московского клуба.

Забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев (27') и Жоаозиньо (90'), а вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов на 17-й минуте был удален с поля за фол последней надежды.

"Динамо" одержало третью победу подряд и закончит сезон на шестом месте в турнирной таблице, позволяющем принять участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона, если в финале Кубка России петербургский "Зенит" обыграет подмосковные "Химки".

???? "Локомотив" обеспечил себе место в групповом турнире Лиги чемпионов#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/pgFM5asnYC— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 19, 2020

"Краснодар" же лишился шансов потеснить "Локомотив" на втором месте турнирной таблицы, за тур до финиша подопечные Мурада Мусаева отстают от железнодорожников на пять очков. В двух баллах от "Краснодара" идет московский ЦСКА. Чемпионство ранее досрочно обеспечил себе питерский "Зенит".