Футболисты "Локомотива" стали серебряными призерами Премьер-лиги
 
Футболисты "Локомотива" стали серебряными призерами Премьер-лиги
Футбольный клуб «Локомотив»

Московский "Локомотив" гарантировал себе второе место в чемпионате России по футболу среди команд Премьер-лиги (РПЛ) и обеспечил квоту в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21 благодаря поражению "Краснодара" в матче со столичным "Динамо". Железнодорожники сыграют в главном еврокубке третий сезон подряд.

Бело-голубые одолели "Краснодар" со счетом 2:0 в отложенном гостевом матче 23-го тура РПЛ, перенесенном с 21 июня из-за обнаружения коронавируса у трех игроков московского клуба.

Забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев (27') и Жоаозиньо (90'), а вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов на 17-й минуте был удален с поля за фол последней надежды.

"Динамо" одержало третью победу подряд и закончит сезон на шестом месте в турнирной таблице, позволяющем принять участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона, если в финале Кубка России петербургский "Зенит" обыграет подмосковные "Химки".

"Краснодар" же лишился шансов потеснить "Локомотив" на втором месте турнирной таблицы, за тур до финиша подопечные Мурада Мусаева отстают от железнодорожников на пять очков. В двух баллах от "Краснодара" идет московский ЦСКА. Чемпионство ранее досрочно обеспечил себе питерский "Зенит".