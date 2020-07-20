Аналитики телесети NHL Network представили рейтинг двадцати лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент, лидером которого стал российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.

Второе место отдали звезде "Бостона" Давиду Пастрняку, а замкнул тройку лучших соотечественник Панарина Никита Кучеров из "Тампы-Бэй Лайтнинг".

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал четвертым, в топ-20 также попал российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко (19-е место).

Ранее эксперты NHL Network представили рейтинг лучших вратарей НХЛ, лидером которого стал российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, а Антон Худобин из "Далласа" замкнул десятку лучших.