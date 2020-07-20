Pixabay.com Матч РПЛ "Крылья Советов" - "Сочи" отменен из-за коронавируса

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Матч 30-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между "Крыльями Советов" и "Сочи" не состоится из-за коронавируса, выявленного в рядах южан. Встреча должна была пройти 22 июля в Самаре.

"Сочи" проинформировал РПЛ и "Крылья Советов", что не сможет принять участие в выездном матче 30-го тура из-за выявленных случаев коронавируса у представителей клуба", - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Таким образом, клубу должно быть засчитано техническое поражение за неявку на игру.

⚡️⚡️Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится. Футбольный клуб "Сочи" прислал письмо в адрес "Крыльев", в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 20, 2020

Это второй матч "Сочи", отмененный из-за вспышки коронавируса в клубе. Положительные тесты сдали девять его представителей. На прошлой неделе клуб не смог провести игру 29-го тура против "Тамбова".

"Сочи" набрал 33 очка в 28 матчах и занимает 12-е место в таблице, уже гарантировав себе прописку в РПЛ на следующий сезон. "Крылья Советов" с 28 очками располагаются на 15-й строчке и по-прежнему рискуют вылететь в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в "Ростове", московском "Динамо", "Оренбурге" и "Уфе". Причем ростовчане в свое время просили сочинцев о переносе матча из-за вспышки в своей команде, но получили отказ и вынуждены были выставить на игру своих юных кадетов, проигравших Кокорину и компании со счетом 1:10.