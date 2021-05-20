Диего Марадона

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Генеральная прокуратура аргентинского города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медицинским работникам после скоропостижной смерти звезды мирового футбола Диего Марадоны.

По информации агентства EFE , обвиняемые могут быть осуждены по статье "причинение смерти с косвенным умыслом" на срок от 8 до 25 лет тюремного заключения. Прокуратура попросила судью запретить фигурантам дела покидать Аргентину.

В отчете прокуратуры указано, что ответственная за здоровье именитого футболиста бригада медицинских работников проявила неадекватность и безрассудство, не уделив достаточного внимания его состоянию и фактически бросив на произвол судьбы.

#Fûtbol ⚽



???? Se trata de profesionales de la salud que asistieron a Maradonahttps://t.co/bJYuCqg7DU — Diario SPORT (@sport) May 20, 2021

Ранее судебно-медицинская комиссия, созванная в Аргентине для расследования причин кончины Марадоны, выявила странные нестыковки в деле о его смерти . По данным патологоанатомов, Диего скончался во сне между 4 и 6 часами утра 25 ноября. Однако первая прибывшая на вызов бригада медиков констатировала его смерть лишь в 13:15, до этого его пытались реанимировать в течении 45 минут.

При этом, согласно показаниям фельдшеров, к тому времени тело Марадоны уже остыло и проявились первые признаки окоченения. Это не стыкуется с показаниями одной из медсестер Даяны Мадрид, согласно которым Диего будто бы просыпался и вставал утром.

Выяснилось, что Марадона страдал сердечной и почечной недостаточностью, а также циррозом печени. Эти патологии, обнаруженные в теле кумира судмедэкспертами, говорят об отсутствии диагностики и должного ухода со стороны его лечащих врачей. Ни один из них не заметил очевидных симптомов или преуменьшил их значение.