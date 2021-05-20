Глава МОК отложил свой визит в Японию до июля из-за ситуации с коронавирусом

Agência Brasil Fotografias / wikimedia.org

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах перенес запланированный на май визит в Японию из-за усугубления ситуации с коронавирусом и продления режима чрезвычайной ситуации в стране, где 23 июля должны стартовать летние Олимпийские игры.

По информации Japan Times , Бах теперь планирует посетить Страну восходящего солнца 12 июля, всего за 11 дней до церемонии открытия долгожданного спортивного форума.

Глава МОК планировал 17 мая посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня в Хиросиме, а днем позже встретиться с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Ожидалось, что стороны подтвердят свою приверженность проведению Олимпийских игр в полной безопасности в условиях продолжающейся пандемии.

Изначально посещение Хиросимы вообще планировалось в прошлом году, однако из-за коронавируса поездка была перенесена.

Commentary: Tokyo: One of the few cities capable of holding the Olympics amid pandemic https://t.co/cZpBwLXMjK — The Japan Times (@japantimes) May 20, 2021

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии турнир был перенесен на год. Соревнования запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Организаторы решили проводить их без иностранных болельщиков.