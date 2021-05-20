Всех хоккеистов сборной России на чемпионате мира обеспечат шпионскими пиджаками

fhr.ru Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк

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Каждый хоккеист сборной России на чемпионате мира будет носить под пиджаком нашивку с надписью "Россия в моем сердце". Об этом в эфире Первого канала сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, который ранее уже хвастался перед президентом страны подобным "шпионским" пиджаком.

В связи с двухлетними санкциями Спортивного арбитражного суда, введенными за продолжающееся в стране сокрытие допинговых махинаций на государственном уровне, на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не смогут выступать под национальным флагом, а в их честь не будет звучать национальный гимн.

"Самое главное, чтобы ребята помнили, кого они представляют. Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, под пиджаком будет нашивка "Россия в моем сердце", - цитирует Третьяка ТАСС. - Поэтому каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира".

Почти два года назад Третьяк уже демонстрировал президенту Путину особенный пиджак , который он носил во время Олимпийских Игр 2018 года в Южной Корее. На его внутреннем кармане вышит флаг РФ с надписью "Россия в сердце".

На победных для отечественных хоккеистов соревнованиях в Пхенчхане команда также выступала в нейтральном статусе и демонстрация членами делегации национальной символики была строжайше запрещена. Президент тогда оценил "шпионское" проявление патриотизма, отметив, что "такие вещи ему хорошо знакомы по прежней работе" в КГБ СССР.

Третьяк: На Олимпиаде в Корее нам запрещали герб и флаг, но мы придумали выход - нашили каждому на внутреннюю сторону пиджака флаг и "Россия в моем сердце". Никто не догадался!

Путин: Такие уловки мне хорошо знакомы по моей прежней работе pic.twitter.com/g5BHUEhyio — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 6, 2019

Добавим, что неким "тайным оберегом" снабжены и комплекты формы, в которой отечественные атлеты будут выступать на летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.