"Ривер Плейт" выиграл матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах

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Аргентинский "Ривер Плейт" победил колумбийский "Санта-Фе" в матче пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес, не имея в заявке ни одного вратаря.

Из-за вспышки коронавируса команда лишилась сразу 25 футболистов, включая всех четырех вратарей. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не разрешила "Ривер Плейту" дозаявить голкиперов из молодежного состава.

В итоге на игру южноамериканской Лиги чемпионов удалось заявить лишь 11 игроков, а место в воротах доверили 35-летнему опорному полузащитнику Энцо Пересу. Полевой игрок достойно справился с необычной ролью, совершив пять сэйвов и пропустив лишь однажды - на 73-й минуте. Его команда выиграла со счетом 2:1.

"Мои одноклубники-вратари писали мне, я тоже кое-что спрашивал, работал с тренером вратарей, и он дал мне несколько советов", - приводит Globo Esporte признание героя матча.

KKKKKKKK A DEFESA DO ENZO PÉREZpic.twitter.com/yQWuXJCc3k — Sala12 (@OficialSala12) May 20, 2021

В Европе Перес ранее выступал за "Бенфику" и "Валенсию". В составе сборной Аргентины он стал вице-чемпионом в 2014 году и играл на ЧМ-2018 в России.

"Ривер Плейт" набрал девять очков и после пяти матчей занимает первое место в группе D. "Санта Фе" идет четвертым с двумя баллами.