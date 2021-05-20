Леброн Джеймс

Los Angeles Lakers / YouTube

Леброн Джеймс вывел "Лос-Анджелес Лейкерс" в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), положив сумасшедший трехочковый бросок на исходе стыкового матча против "Голден Стейт" (103:100).

"Лейкерс" заняли седьмое место в конференции и боролись на выход в плей-офф в специальном раунде плей-ин со ставшим восьмым "Голден Стэйтом".

За 58,2 секунды до финальной сирены при равном счете 100:100 Джеймс на исходе владения исполнил трехочковый бросок, окончательно склонивший чашу весов на сторону "Лейкерс". В этом матче Леброн оформил трипл-дабл с 22 очками, 11 подборами и 10 передачами. У "Голден Стэйт" 37 очков на свой счет записал Стефен Карри.

После игры 36-летний ветеран "Лос-Анджелеса" признался, что незадолго до победного броска игрок соперника Дреймонд Грин попал ему пальцем в глаз.

"Из-за повреждения глаза я видел три кольца и бросал в то, что посередине. Все получилось, мяч попал. Мне уже попадали в глаз раньше - поболит сегодня вечером и завтра. Но зато мы одержали важную победу" - цитирует Джеймса ESPN .

LEBRON FROM WAY DOWNTOWN TO PUT THE @LAKERS AHEAD FOR GOOD! pic.twitter.com/DbMStzlAVg — NBA (@NBA) May 20, 2021

В первом кубковом раунде "Лос-Анджелес" теперь поспорит с "Финиксом", а "Голден Стейт" Стефена Карри будет биться за последнюю путевку в плей-офф в матчах на выбывание против "Мемфиса".