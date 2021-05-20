Россия отправила минимальную заявку из 17 хоккеистов на чемпионат мира по хоккею, который стартует в Риге, информирует пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

15 полевых игроков и два вратаря - это минимальная заявка на ЧМ-2021, которую можно сделать по регламенту IIHF. Ожидается, что уже в пятницу, перед стартовым матчем с Чехией, она будет дополнена. Всего на чемпионат можно заявить 28 хоккеистов.

В заявку сборной России попали: Александр Самонов, Иван Бочаров, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Никита Задоров, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Павел Карнаухов, Константин Окулов, Михаил Григоренко, Артем Швец-Роговой, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Максим Шалунов, Владислав Каменев и Александр Барабанов.

Ранее главный тренер Валерий Брагин сообщил, что оставит два места в заявке для одного вратаря и одного нападающего.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

В минувшее воскресенье сборная прибыла в Ригу. Готовимся к чемпионату мира, который начнётся уже 21 мая ✊

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/RL9njTO7fV — Хоккей России (@russiahockey) May 18, 2021

Первый матч против чехов начнется 21 мая в 16:15 по московскому времени.