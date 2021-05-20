Большинство членов российской делегации и сборной России будет соответствовать критериям безопасности в контексте коронавируса на стартующих 23 июля Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил в четверг президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя вопрос вакцинации спортсменов.

Глава ОКР при этом подчеркнул, что вакцинация - это дело добровольное.

Всем спортсменам, которые не имеют достаточного количества антител, будет предложено ее пройти "в спокойной обстановке" по графику федераций, установленному Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

По прогнозам Позднякова, доля привитых спортсменов перед их отправкой в Токио составит не менее двух третей.

"Безопасность Игр находится под пристальным влиянием. Международный олимпийский комитет предполагает, что порядка 80% будут вакцинированы или с нужным уровнем антител. Самое страшное, что может произойти, - заболеть перед стартом. Атлеты готовятся пять лет, и получить положительный тест - трагедия, которую не могу себе представить", - цитирует олимпийского чиновника РИА "Новости" .

"Я не устаю повторять, что необходима вакцинация, необходим контроль за уровнем антител, поэтому к вопросу о вакцинации и безопасности спортсменов и специалистов относимся с большим вниманием. "Спутник" безопасен для спортсменов", - заверил Поздняков.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.