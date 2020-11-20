Maxisports / DepositPhotos Соперником Медведева по полуфиналу ATP Finals стал Рафаэль Надаль

Maxisports / DepositPhotos

Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса на групповом этапе Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), призовой фонд которого превышает 5,7 млн долларов, и сыграет в полуфинале с россиянином Даниилом Медведевым.

В матче в матче заключительного тура группы "Лондон 2020" второй номер посева Надаль обыграл Циципаса (6) со счетом 6:2, 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 4 минуты. 34-летний Рафаэль занял второе место и в полуфинал турнира вышел на победителя группы "Токио-1970" Медведева.

"Я с нетерпением жду возможности сыграть против теннисиста, который в последние пару недель, возможно, выглядит лучше меня. Это будет невероятный вызов, но я надеюсь, что готов к нему", - приводит комментарий испанца пресс-служба ATP.

Sixth sense ????



The moment @RafaelNadal reached the last four of the #NittoATPFinals for the sixth time! pic.twitter.com/6WNsk60bT5— Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2020

В другом полуфинале победитель лондонского квартета австриец Доминик Тим (3) встретится либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым из токийской группы.

Россиянин Андрей Рублев, занимающий восьмое место рейтинга АТР, в последнем туре одержал свою первую победу на дебютном турнире, обыграв в двух сетах Тима со счетом 6:2, 7:5. Он занял последнее место в квартете, пропустив вперед Тима, Надаля и прошлогоднего победителя ATP Finals Циципаса.

Сразу двое россиян играют на итоговом турнире во второй раз в истории - в 2000 году это удалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Побеждали россияне лишь однажды - в 2009 году лучшим стал Николай Давыденко.

Медведев стал первым за 11 лет российским полуфиналистом итогового турнира.