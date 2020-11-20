yobro10 / DepositPhotos Баскетболисты ЦСКА одержали пятую кряду победу в Евролиге

yobro10 / DepositPhotos

В четверг в рамках 10-го тура регулярного чемпионата ,баскетбольной Евролиги прошли два матча с участием российских команд.

Подмосковные "Химки" на домашнем паркете в Мытищах с разницей в 28 очков уступили турецкому "Анадолу Эфесу" - 77:105 (30:29, 21:29, 12:28, 14:19). У хозяев по 13 очков набрали Джордан Микки и Яннис Тимма. Самыми результативными в составе "Эфеса" с 24 баллами стал Крунослав Симон.

Московский ЦСКА на выезде заставил капитулировать немецкую "Баварию" 89:81 (18:17, 18:22, 28:21, 25:21) благодаря 25 очкам американца Майка Джеймса. У "Баварии" выделялся Уэйд Болдуин (19 очков).

SO MUCH POWER IN ONE PHOTO ????????#CSKAbasket pic.twitter.com/oBrTbfOfDf— CSKA Moscow (@cskabasket) November 19, 2020

Благодаря пятой кряду победе в Евролиге армейцы догнали идущую второй в турнирной таблице регулярного чемпионата "Баварию", но уступают немцам по дополнительным показателям. В активе москвичей и мюнхенцев по семь побед в 10 матчах. Химчане потерпели седьмое поражение и идут предпоследними.

В 11-м туре 26 ноября ЦСКА примет мадридский "Реал", а "Химки" сыграют на выезде с немецкой "Альбой".